Il primo parco scuola per educare i guidatori di domani

Nel levante genovese, più di preciso in via delle Viole a Quarto Alto, è nato il primo parco scuola in città per l'educazione stradale dei più giovani. Uno spazio nel quale gli autisti del domani possono imparare a rispettare precedenze, stop, parcheggi disabili e rotatorie.

Un'idea nata dall'area tecnica del municipio e dall'esigenza di trasmettere ai più giovani i più importanti principi legati all'educazione stradale. Le scuole (e non solo) potranno portare i più giovani per imparare a vivere la realtà stradale.

Prossimamente il Municipio Levante incontrerà tutti gli istituti scolastici per programmare e organizzare un piano di utilizzo del parco.