Portofino, il 'parco francobollo' della Regione non piace a opposizione e Legambiente

L'8 febbraio 2022 Regione Liguria ha definito la propria proposta per i nuovi confini del parco nazionale di Portofino, arrivata dopo un tavolo di confronto con gli enti locali interessanti. La nuova proposta prevede che il parco nazionale riunisca sotto la sua tutela sia l'area marina protetta, che raddoppierebbe la sua superficie, che quella terrestre, ampliata del 50%.

Una soluzione che però si discosta molto dalla perimetrazione provvisoria indicata con decreto dal Ministero della Transizione Ecologica, emanato a seguito di una sentenza del Tar Lazio che imponeva di istituire il parco nazionale, come indicato nella legge di bilancio del 2017.

La proposta ministeriale ampliava i confini dell'area protetta al territorio di 11 comuni del golfo Paradiso e Tigullio, ma la nuova perimetrazione era stata bocciata dalla Regione e giudicata un'indebita invasione governativa delle competenze locali.

I ricorsi presentati da Regione Liguria e dal Comune di Santa Margherita contro il decreto ministeriale hanno spinto i soggetti interessati a trovare una nuova intesa sul perimetro dell'area protetta. Un primo confronto con i Comuni coinvolti, cui aveva partecipato anche Anci Liguria e le associazioni ambientaliste, avevano portato ad una controproposta per un parco nazionale esteso al territorio di 7 comuni costieri.

L'ultima proposta delle Regione, però, ha deciso di restringere ulteriormente i confini del nuovo parco agli stessi 3 comuni - Camogli, Santa Margherita e Portofino - che fanno parte dell'attuale area protetta regionale. L'opposizione ha lamentato la mancanza di trasparenza nelle decisioni della giunta Toti che non avrebbe nemmeno accolto gli appelli di quei Comuni che hanno manifestato l'interesse a far parte del nuovo parco nazionale.

Nemmeno la riunione del 17 febbraio 2022 della IV commissione ambiente della Regione ha fatto chiarezza su progetto. Selena Candia, esponente della Lista Sansa, ha commentato così l'assenza di spiegazione da parte di Giovanni Toti e dell'assessore Piana:

"Non si riesce a capire come mai la Regione abbia preso la decisione di questo parco francobollo, formato da tre Comuni, che andrebbe ad allargare di poco i confini dell'attuale Parco Regionale La prima proposta del ministro Cingolani, di un parco allargato a 11 Comuni, era stata bocciata dalla Regione, perché ritenuta un'imposizione calata dall'alto che non ascoltava i Comuni. Oggi, dopo 4 mesi di percorso d'ascolto sui territori, guidato da Anci, si è arrivati alla proposta di un Parco allargato ai 7 Comuni che vorrebbero far parte del nuovo ente, ma la Regione ignora questa istanza territoriale continuando a tirar dritto verso il mini parco a tre Comuni”.