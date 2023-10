Parco di Portofino, il Wwf chiede l'accesso agli atti del Ministero e valuta il ricorso

Tornano le polemiche sul parco di Portofino: il Wwf Italia infatti ha presentato una richiesta di accesso agli atti del Ministero dell’Ambiente per meglio valutare "le legittimità delle motivazioni che hanno portato all’istituzione del più piccolo parco nazionale italiano che, per altro, si sovrappone d un parco regionale già esistente".

La scelta del governo, che accoglie una richiesta della Regione Liguria, esclude circa quattro quinti della perimetrazione proposta dallo stesso Ministero dell'Ambiente che, supportato da una relazione tecnica di Ispra e in ottemperanza a una sentenza del Tar, aveva, istituito in via provvisoria il parco nazionale con tanto di misure di salvaguardia e Comitato di gestione.

La nuova perimetrazione del Parco comporta una riduzione di circa 4.000 ettari di territorio protetto rispetto a quanto precedente previsto "e si sovrappone sostanzialmente al Parco Regionale già esistente - continua il Wwf - quando tale perimetro si sarebbe potuto ben allargare dal momento che alcuni dei Comuni interessati dalla perimetrazione provvisoria avevano espresso la loro disponibilità a fare parte del costituendo Parco Nazionale".

L'associazione, insomma, ha scelto di avvalersi "del proprio diritto di accesso agli atti" al fine di "valutare un eventuale ricorso". In particolare il Wwf chiede di poter visionare i verbali degli incontri istituzionali avvenuti tra Ministero ed Enti locali, la proposta alternativa di perimetrazione del Parco avanzata dalla Regione Liguria e l'eventuale relazione tecnica di accompagnamento, l'eventuale parere Ispra; e inoltre le note dell'avvocatura di Stato sul contenzioso aperto, la corrispondenza istituzionale intercorsa tra il Ministero, la Regione Liguria e gli Enti Locali e ogni altro atto utile a confermare le posizioni degli enti pubblici coinvolti.