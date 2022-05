Vandali, il personale del Beigua ripulisce le scritte: "Non si lotta per l'ambiente facendo scempi"

Dopo gli atti vandalici del weekend, il personale dell'ente Parco del Beigua è intervenuto per ripristinare - per quanto possibile - i danni arrecati nel tratto tra Pratorotondo e Torbiera del Laione.

Le scritte erano comparse - con bombolette e pennarelli - sulla segnaletica dei sentieri, sui cartelli esplicativi e anche sulla cappelletta degli Alpini di Cogoleto, imbrattandola completamente. "No titanio, no miniera", "Nessuna miniera nè al Beigua nè altrove" recitavano le scritte, accompagnate dal simbolo anarchico. E poi tavoli da pic nic rotti e insulti contro gli Alpini, definiti "stupratori" e "molestatori, via dalle montagne". Infine, la scritta che forse ha fatto più male a chi l'ha dovuta pazientemente ripulire: "E non fate tanta lagna, un po' di vernice è ben poca cosa rispetto alla vostra violenza".

È la seconda volta che accade: nel 2021 le prime scritte a imbrattare la segnaletica, ripulite in quell'occasione dal personale del Beigua e dagli Alpini, si scagliavano solamente contro l'ipotesi della miniera di titanio, alla quale peraltro anche il Parco è contrario. Questa volta, nel mirino dei vandali sono finiti anche Alpini e militari.

Dopo aver ripulito tutto, il consiglio del Geoparco riconosciuto dall'Unesco si è espresso con una dichiarazione netta: "Non si può lottare per un obiettivo a tutela dell’ambiente e poi fare altrettanti scempi in un parco. Questi soggetti non sono d'aiuto alla causa di impedire la realizzazione della miniera sul Tarinè. Anzi, sono un problema perché, oltre a fare scempi in un luogo meraviglioso, discreditano un mondo che con manifestazioni civili e nelle sedi opportune sta facendo di tutto per preservare questi luoghi unici".