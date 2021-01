Il 2020 del Parco del Beigua tra nuovi progetti, escursioni e manutenzione

Numeri, più di tante parole, nel Rapporto che racconta il 2020 del Beigua Unesco Global Geopark, un anno davvero complesso a causa delle tante disposizioni restrittive imposte dall’emergenza sanitaria legata al covid-19.

Nonostante le limitazioni di accesso agli uffici e l’attivazione del lavoro agile, il Parco ha mantenuto elevati standard di qualità dei servizi resi agli utenti e ai fornitori, con tempi di rilascio di permessi, autorizzazioni e liquidazione delle fatture davvero soddisfacenti.

Un migliaio di escursionisti di tutte le età hanno partecipato alle iniziative proposte dalle Guide del Parco, numeri importanti se si considera la sospensione forzata delle attività nella stagione primaverile e poi ancora nel mese di novembre. A questi si aggiungono i 3500 visitatori che si sono recati presso i Punti Informativi del Parco per avere indicazioni e materiali utili alla fruizione del territorio. E se le attività di educazione ambientale con le scuole hanno dovuto ridursi drasticamente, nuovi progetti di didattica mista sono stati messi in campo per venire incontro alle esigenze delle scuole del comprensorio.

Numerosi sono stati gli interventi di manutenzione del territorio, che hanno riguardato la percorribilità della rete sentieristica e la fruibilità delle infrastrutture, le azioni di miglioramento ambientale per la conservazione degli habitat e i monitoraggi su campo dell’avifauna. Attività ordinarie che si aggiungono ai progetti avviati sul territorio, anche grazie al sostegno del Piano di Sviluppo Rurale e di altri strumenti di finanziamento comunitari, e alle tante collaborazioni e sinergie con gli operatori locali: dalle iniziative di valorizzazione turistica attraverso i marchi Gustosi per Natura, che conta 37 imprese della filiera agroalimentare, e Ospitali per Natura, con 18 strutture ricettive, al sostegno alle aziende agricole, ormai una quindicina, alle quali sono stati forniti sistemi di dissuasione della fauna selvatica.

Tanti obiettivi raggiunti e nuovi traguardi per il futuro, con progetti già in cantiere per il 2021.