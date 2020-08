Il parco dell'Acquasola si trasforma in ristorante a cielo aperto per due mesi

Il sindaco Marco Bucci aveva annunciato l'intenzione di puntare su spazi aperti dedicati all'enogastronomia nel post lockdown, e il parco dell'Acquasola si trasforma in banco di prova.

Dal primo settembre al 31 ottobre, infatti, l'area verde a pochi passi da piazza Corvetto, si trasformerà in un grande ristorante a cielo aperto, circondato dai platani secolari dell'Acquasola: in questi giorni procedono i preparativi per il montaggio delle strutture necessarie, dal palco che ospiterà dibattiti, musica e laboratori per bambini alle panche e ai tavoli per i 150 coperti.

"Gustiamo il Parco" resterà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, nei festivi e pre-festivi dalle 12 alle 24: due mesi in cui i ristoratori potranno prendere posto a turno in cinque strutture in legno per servire i propri piatti e presentare i propri menù.

La location così particolare ha inoltre imposto una particolare attenzione all'ambiente: niente plastica, ma posate di acciaio, piatti di ceramica e bicchieri di vetro, tutto riutilizzabile, per evitare di produrre rifiuti ingestibili, e incontri a tema con esperti di ambiente ed ecologia.

«Parliamo di un luogo storico, simbolo di una città - ha spiegato Massimiliano Spigno, presidente di Fiepet Confesercenti Genova - Si tratta di un'occasione unica per riscoprire il parco di sera e dare la possibilità ai ristoratori di far meglio conoscere i propri piatti. La volontà è proprio quella di tendere la mano a quelle realtà che, a causa dell'emergenza Coronavirus, non hanno avuto modo di usufruire degli spazi giusti, sia interni sia esterni».