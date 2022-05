Parchi di Nervi, riaprono al pubblico l’area giochi e il roseto

È terminata la prima fase di disallestimento degli stand, dei giardini e delle composizioni della XII edizione di Euroflora, la manifestazione che si è tenuta dal 23 aprile a domenica 8 maggio nei parchi storici e nei musei di Nervi.

Da sabato 21 maggio riaprono alla fruizione del pubblico, come da cronoprogramma, il roseto storico di Villa Grimaldi e l'area giochi accanto alla galleria d'arte moderna.

L'ingresso al pubblico è assicurato da Villa Grimaldi (via Capolungo 9) per il roseto e da Villa Serra (via Capolungo 3) per l'area giochi. Dal Roseto si può uscire anche in passeggiata Anita Garibaldi.