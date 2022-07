Parchi di Nervi, riapertura completa dopo Euroflora

"I Parchi di Nervi ritornano completamente accessibili. Con la riapertura di Villa Gropallo, genovesi e turisti da oggi possono tornare ad ammirare una delle perle del Levante della città". Lo ha annunciato via social il sindaco di Genova, Marco Bucci.

"I lavori effettuati da Aster hanno restituito a Nervi dei prati rigogliosi e in salute. Alcune aree resteranno recintate per un breve periodo per aiutare la crescita dell'erba nelle zone riseminate. I Parchi sono di nuovo pronti a incantare con la loro naturale bellezza", conclude Bucci.

La prima fase di disallestimento degli stand, dei giardini e delle composizioni della XII edizione di Euroflora, la manifestazione che si è tenuta dal 23 aprile a domenica 8 maggio nei parchi di Nervi, è terminata nelle scorse settimane e sabato 21 maggio erano stati aperti al pubblico il roseto storico di Villa Grimaldi e l'area giochi accanto alla galleria d'arte moderna.