Parcheggi rosa in val Bisagno, ecco dove sorgeranno i primi

Nel Consiglio di Municipio della Bassa Valbisagno di martedì 18 luglio 2023 la capogruppo della Lega, Simona Fassone, ha presentato un'interrogazione a risposta immediata per chiedere se vi è la possibilità di creare i cosiddetti 'posteggi rosa' previsti dal codice della strada.

L'assessore alla viabilità locale, Sonia Paglialunga, ha risposto che la Direzione Mobilità aveva inoltrato richiesta per individuare alcuni posti ritenuti idonei alla finalità. In Bassa Valbisagno i posti individuati dalla Giunta municipale sono corso Galliera posteggio adiacente la sede del municipio, all'altezza di via della Fenice sul lato sinistro e via Archimede in prossimità della sede Asl, perché sono nelle vicinanze di alcuni servizi pubblici essenziali nella fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

"Sono molto soddisfatta della risposta dell'assessore Paglialunga. Ritengo che sia importante per facilitare gli spostamenti delle donne in stato di gravidanza e i genitori con bambini di età inferiore ai due anni. Sono sensibile a questi temi anche per il ruolo che ricopro di consigliera per le Pari Opportunità e di presidente della consulta delle elette", afferma Fassone.

"Il municipio Bassa Valbisagno guarda sempre con favore a tutto ciò che può essere di aiuto per i genitori con bimbi piccoli e le donne in gravidanza e, quando la Direzione Mobilità ci ha interpellato, ci siamo subito attivati per individuare i punti, che secondo noi potevano essere più utili a questo fine", dichiara l'assessore Sonia Paglialunga.