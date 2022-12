Le parafarmacie liguri: "Disponibili ad aiutare i cittadini nella prenotazione online degli esami"

In attesa che la Regione Liguria attivi il servizio Cup nelle parafarmacie, da queste ultime arriva la disponibilità a offrire comunque, nel frattempo, assistenza ai cittadini nelle prenotazioni degli esami online.

Le attività aderenti alle reti Unaftisp, Culpi-Mnlf, Fnpu e Federfardis si rendono così disponibili, a titolo gratuito, per la prenotazione di analisi, visite specialistiche e prestazioni di radiologia dal portale regionale prenotosalute.regione.liguria.it.

"Le 150 parafarmacie liguri - dice Simona Capaccioli, coordinatrice dei negozi aderenti all'Unaftisp in Liguria - hanno tutte le competenze e le postazioni per erogare il servizio in convenzione esattamente come accade per le 590 farmacie presenti nella nostra regione. Un servizio che tra l'altro è disponibile già in altre regioni come l'Emilia Romagna. Ricordiamo che in ogni parafarmacia italiana sono presenti costantemente uno o più farmacisti laureati, abilitati e iscritti all'albo professionale. Non utilizzare questa ulteriore risorsa a costo zero per la Regione è in realtà un danno che viene arrecato al cittadino-paziente, oltre che una negazione del ruolo professionale e dell'operato dei farmacisti che vi operano".

Le sigle citate sopra ribadiscono la piena disponibilità in merito, "certe che le sedi istituzionali della Regione Liguria sapranno valutare concretamente l'importanza di questa proposta".