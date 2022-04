Profughi, Papa Francesco cita un dipinto esposto a Genova

Venerdì scorso, in occasione del Venerdì Santo, Papa Francesco è stato ospite della trasmissione “A Sua immagine” su Rai1, durante la quale è stato protagonista di un lungo colloquio con l’intervistatrice e presentatrice Lorena Bianchetti. "Al minuto 20 circa, mentre rispondeva a una domanda riguardante il problema dei profughi e rifugiati del nostro tempo, ha citato una delle opere attualmente esposte nella mostra allestita fino al 12 giugno nel nostro museo" fa sapere Luca Piccardo, curatore della mostra "In fuga da Nazareth. Profughi di ieri e di oggi" ospitata a Genova.

Si tratta dell’opera di Massimiliano Ungarelli dal titolo “Fatica”, in cui un papà, un rifugiato siriano, sta passando con il proprio figlio sulle spalle il valico di frontiera di Nassib con la Giordania.

Circa due anni fa l’artista inviò una copia di questo dipinto a Papa Francesco, che evidentemente rimase colpito dall’immagine: "Tanto - continua Piccardo - che la citò una prima volta a Bari, il 23 febbraio 2020, durante il discorso del Papa ai Vescovi del Mediterraneo, per poi farne realizzare un’immaginetta per la festa di San Giuseppe come ha raccontato proprio lo scorso venerdì 15 aprile durante la sua intervista".

Domenica 24 Aprile Daphne Ferrero e Luca Piccardo, I curatori della mostra "In fuga da Nazareth. Profughi di ieri e di oggi” attendono i visitatori al Museo dei Cappuccini di Genova alle ore 15.30. Oltre ad approfondire la mostra, saranno a disposizione per un pomeriggio di riflessione sul tema dei profughi e rifugiati del nostro tempo di cui la mostra presenta una declinazione pittorica.

Lo spettatore è chiamato a diventare parte attiva del progetto scrivendo le proprie impressioni scaturite dalle immagini, sviluppando una riflessione personale su uno degli inediti esposti: infatto ognuno avrà carta e penna per lasciare il proprio pensiero all’artista.