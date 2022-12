'Paolo Villaggio, il piacere dell'iperbole': come rivedere la puntata

Rai Storia ha riproposto, per la serie 'Storie della tv', 'Paolo Villaggio, il piacere dell'iperbole'. La puntata è andata in onda in seconda serata martedì 27 dicembre 2022 ma può essere rivista su RaiPlay, basta essere registrati.

Alla fine degli anni '60 Paolo Villaggio entra con prepotenza nelle case degli italiani. Il pubblico in poco tempo lo consacra destinandolo a rimanere nell'immaginario collettivo per decenni. Di Fabrizio Marini regia Matteo Berdini e Ai Nagasawa produttore esecutivo Alessandra Conforti.

Per rivedere la puntata, della durata di 53 minuti, clicca qui.