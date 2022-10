I pannolini Lillydoo supportano la Croce Rossa nel progetto Sos bambino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Lillydoo, innovativo brand tedesco di prodotti per bambini, ha presentato la sua collezione di pannolini in edizione limitata To the Moon and Back. I pannolini Lillydoo sono acquistabili sul sito www.lillydoo.com/it anche tramite la comoda opzione in abbonamento, personalizzando il proprio pacco mensile in base alle proprie esigenze.

Con la nuova fantasia in edizione limitata Lillydoo supporta la Croce Rossa Italiana nel progetto SOS bambino – Comitato di Genova: per ogni nuovo abbonamento con la fantasia To the Moon and Back, infatti, Lillydoo donerà una confezione di pannolini alle famiglie più bisognose.

A partire da ottobre 2022, la nuova fantasia in edizione limitata è disponibile su www.lillydoo.com/it in due versioni: come pannolini classici nelle taglie dalla 3 alla 6 e come pratici pannolini a mutandina nelle taglie dalla 4 alla 6; disponibile per l’acquisto singolo (al prezzo di 13,20 € a confezione) o all’interno del comodo abbonamento Lillydoo (al prezzo di 9,90 €), senza vincoli ed estremamente personalizzabile.