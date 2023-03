Una nuova panchina gigante in arrivo sulle alture

È in arrivo sulle alture di Busalla una nuova panchina gigante, denominata "Panchina del sole".

La big bench numero 282 verrà inaugurata sabato 11 marzo alle 11 in località Olivieri: un evento ricollegato dal Comune alle celebrazioni della Giornata della Donna che cade pochi giorni prima.

A partecipare alla costruzione e all'installazione, Università del Tappullo di Busalla, Pro Loco Busalla, Ufficio Iat di Busalla, Edilblu, Costruzioni metalliche Solari, falegnameria Ponte, falegnameria Costa Domenico ed Erredi.

Cresce così in Liguria il numero delle big bench, panchine giganti nate da un'idea dell'artista Chris Bangle, numerate e certificate da appositi "passaporti": si tratta di installazioni di grandi dimensioni e colorate, poste in zone delle alture solitamente poco note con l'idea di valorizzare e sostenere comunità locali ed eccellenze artigiane del territorio. Nella nostra regione si contano panchine di questo tipo a Rossiglione, Ronco Scrivia, Moconesi, Valbrevenna, Campomorone e in altre località. La loro installazione è da tempo oggetto di dibattito: mentre diversi Comuni le accolgono volentieri in quanto entrano a far parte di circuiti che vengono così conosciuti da più escursionisti, alcune persone contestano la costruzione di questi manufatti artificiali e di grandi dimensioni in mezzo alla natura, con il timore che possano aprire la strada a un "turismo di massa" poco rispettoso delle alture.