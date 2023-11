A Genova arriva la panchina rosa per la prevenzione contro il cancro al seno

Dopo le panchine rosse contro la violenza sulle donne, a Genova arriva un altro arredo urbano colorato, ma questa volta per sensibilizzare la popolazione su un altro tema. È la panchina rosa, simbolo della prevenzione contro il cancro al seno, che verrà inaugurata l'8 dicembre in piazza Odicini, a Voltri. All'inaugurazione parteciperanno membri del Municipio Ponente ma anche medici specialisti.

Un simbolo nel centro di Voltri per ricordare a tutti, non solo alle donne, quanto sia importante prendersi cura della propria salute ogni giorno

Inoltre, occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Municipio Ponente ha inoltre stabilito di riverniciare le tre panchine rosse già presenti in piazza Gaggero, via Pra' e via Pallavicini. Arriverà poi una nuova panchina rossa questa volta in piazza Bonavino. "Vogliamo dare un segnale costante e di attenzione per questo fenomeno che non accenna a diminuire" commenta la vicepresidente del Municipio Lorella Fontana. Sempre a proposito di iniziative contro la violenza di genere, il 23 novembre alle 15,30 alla biblioteca Benzi si terrà una tavola rotonda tematica, "Riflettendo sulla sedia rossa", con diversi relatori.