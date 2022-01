Panarello apre un nuovo punto vendita

Nuova apertura in corso Sardegna dove presto arriverà un nuovo punto vendita Panarello, storico marchio della pasticceria artigianale genovese con diversi negozi tra Genova, Milano, Chiavari e Rapallo.

Lavori in corso per la prossima apertura negli spazi occupati qualche tempo fa da 'Dolce e Salato', che poi si era spostato poco più avanti continuando la sua attività nella via.

Si tratta di una caffetteria-pasticceria dove si potranno gustare le prelibatezze di uno dei marchi storici della pasticceria genovese.