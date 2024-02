Dopo decenni di abbandono, rinasce la palestra di via Porro

Il momento atteso da anni è finalmente arrivato. Apre la palazzina di via Porro 4, completamente restaurata per ospitare la nuova palestra, attrezzata per il basket e la pallavolo, con spazi polifunzionali per attività di quartiere: dalla proiezione di film alla possibilità di organizzare occasioni di aggregazione.

L'intervento rientra nel Protocollo Quadro sottoscritto, nel 2020, da Comune di Genova, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e Hitachi Rail per la realizzazione di interventi sociali, educativi e di promozione della comunità nei quartieri maggiormente colpiti dal crollo del ponte Morandi.

La palestra, di proprietà di Rfi, è stata concessa in comodato d'uso gratuito fino al 2031 al Comune di Genova. Rfi, oltre a mettere a disposizione l'immobile, ha effettuato i lavori, per un importo complessivo di 600mila euro, per rendere agibile la palazzina, che si trovava in disuso ormai da decenni, realizzando anche gli impianti idraulici e di riscaldamento, la palestra con spogliatoi e la sistemazione del terrazzo posto al primo piano.

L'allestimento delle attrezzature è stato finanziato da Hitachi Rail con un importo di 40mila euro con cui sono stati acquistati i canestri, la rete per la pallavolo e altre attrezzature sportive, ma anche uno schermo motorizzato, un proiettore, mobilio e materiale utile per svolgere attività di aggregazione e socialità, laboratori per bambini e spazi per incubatori di attività lavorative.

La palestra sarà utilizzata in particolare dalle scuole del quartiere nelle fasce orarie della mattina, mentre nel pomeriggio gli spazi potranno ospitare attività di avviamento allo sport per i bambini e ragazzi oltre che per attività in collaborazione con la Asl rivolte alle persone anziane.

La palestra si trova nelle immediate adiacenze della radura della Memoria, sotto il Ponte San Giorgio: sono previste attività ludiche e di animazione per i bambini e le famiglie che frequentano la radura, integrando, grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, l'offerta di occasioni aggregative, che le associazioni del terzo settore svolgono da due anni per interventi sociali ed educativi, nel ruolo di facilitatori delle relazioni e delle attività.

In accordo con il Municipio Centro Ovest sarà attivato un percorso di coprogettazione con le realtà territoriali per la realizzazione di un Patto di Sussidiarietà per efficientare la gestione della struttura, sull'esempio del Progetto di Comunità che vede interessati i Sestieri di Prè, Molo e Maddalena.