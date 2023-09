Palazzo Ducale, in cento rispondono al bando. Non c'è l'ex direttrice Bertolucci

Chiuso il bando per la direzione di Palazzo Ducale. Durante il mese e mezzo di raccolta delle candidature (e polemiche) si sono fatti avanti cento nomi per la futura guida della Fondazione per la Cultura di Genova.

Tra questi non c'è l'attuale direttrice Serena Bertolucci, che con un lungo post su Facebook ha comunicato di non aver presentato domanda e che il suo futuro sarà lontano da Genova.

Bertolucci sui social ha spiegato la scelta di non partecipare al bando: "Lo spostamento dell’interesse dal pubblico di prossimità verso altro, la sostituzione della valorizzazione del patrimonio architettonico con quella del patrimonio immobiliare, il focus intorno all’azione di marketing rispetto a quella culturale, tutti compiti che sono certa qualcun altro farà meglio di me", spiega la direttice.

"In tutto ciò spero che l’occasione di accessibilità del Pnrr non vada perduta e che il progetto tanto complesso quanto avvincente del recupero della torre Grimaldina venga portato a termine". Bertolucci critica anche le modalità di partecipazione al bando: "L’ammissibilità della laurea triennale per la direzione di una fondazione culturale credo non sia rispettosa nei confronti delle giovani e dei giovani che per aspirare a tali posizioni nel nostro settore non solo studiano fino alla magistrale, ma dedicano un ulteriore biennio di studi alla specializzazione".

A scegliere la nuova guida di Palazzo Ducale saranno i membri del consiglio direttivo del Ducale, dal primo gennaio 2024 il cambio d guardia . Nel totonomi sul futuro della Fondazione, usciti il consulente comunale Maurizio Gregorini e Madi Gandolfo, project manager del cartellone per la Capitale del Libro, tra i papabili candidati genovesi rimangono la storica dell’arte Anna Orlando (e neo curatrice della manifestazione Genova Jeans, su cui il Comune ha puntato soldi e comunicazione) e quello dell’ex assessora Barbara Grosso.