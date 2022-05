I 30 anni di Palazzo Ducale: gratis la mostra Superbarocco

"Trent'anni di palazzo Ducale sono un traguardo e un compleanno importante, ma in realtà non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza". Così il presidente della Regione Liguria Toti e l'assessore regionale alla Cultura Cavo. In occasione del 30° anniversario della riapertura di Palazzo Ducale e dei Rolli Days 2022 dedicati al Barocco (sabato 14 e domenica 15 maggio), l’ingresso alla mostra 'Progetto Superbarocco-la forma della meraviglia' è gratuito. Una giornata che per palazzo Ducale significa mettere un punto fermo nella sua storia, per ripercorrere sì il proprio passato, ma soprattutto per guardare al futuro.

"Regione Liguria è sempre stata vicina alla progettualità di palazzo Ducale, proiettata in avanti, a una cultura e a un palazzo accessibili - sottolineano il Presidente di Regione Liguria e l'assessore alla Cultura - tra poche settimane potremo inaugurare i teatrini, riportare alla loro fruibilità spazi soprattutto per i giovani, per la loro espressività, grazie a un importante finanziamento del Fondo Strategico Regionale".

"Durante il periodo più difficile del covid - proseguono - abbiamo condiviso con la direzione di palazzo Ducale il progetto 'Non solo scuola', che ha coinvolto oltre 8mila studenti con lezioni a distanza che sono partite dall'arte per arrivare ai temi della cittadinanza attiva. 'Be art be part' è un altro progetto attivo per una cultura sempre più inclusiva. Sono progetti che si aggiungono e sono complementari alle mostre, alle rassegne a quella vocazione di hub culturale che può essere sempre più orientato ai giovani. Un segnale importante – concludono - sono i premi ottenuti, sia con i 'Cinque minuti con Monet' sia con 'La mostra che non c'è’, organizzate nei momenti più complessi della pandemia. Denotano la capacità di innovazione, di non fermarsi e appunto di guardare avanti, dopo i primi trent'anni, ai prossimi trenta".