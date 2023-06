Palazzo Bianco, tutti i martedì di giugno aprono al pubblico i depositi

Ogni martedì del mese di giugno, a partire da oggi, 6 giugno, i musei di Strada Nuova aprono al pubblico gli spazi del deposito di Palazzo Bianco, una vera e propria galleria secondaria per variare e ampliare il percorso espositivo principale o per presentare quadri in attesa di restauro o in corso di studio.

Si tratta di 18 sale dove sono conservati oltre 200 dipinti, tra i quali si trovano opere di grande qualità e interesse - di maestri genovesi, italiani, fiamminghi, olandesi e francesi -, che, per esigenze espositive, non hanno trovato posto nello spazio, che costituisce il museo vero e proprio. Un deposito ricco è una risorsa inestimabile per un museo, perché gli garantisce la possibilità di cambiare, di reinventarsi, di rinnovarsi.

I quadri sono presentati con lo stesso criterio adottato in Galleria, ma con una disposizione più fitta che si avvale anche di paratie al centro delle sale per aumentare lo spazio disponibile.

Tutti i martedì di giugno, appuntamento alle 16 nell'atrio di Palazzo Bianco. Prenotazione obbligatoria: tel. 010 2759185 - biglietteriabookshop@comune.genova.it. Dopo l'approfondimento nei depositi sarà possibile proseguire la visita al museo.