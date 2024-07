Palasport: ecco le immagini e il dietro le quinte

Da un lato il palasport tirato a lucido per la presentazione ufficiale alla stampa prevista per le 18.45, dall'altro il cantiere ancora aperto a mostrare che i lavori sono ancora in corso.



Queste le due immagini arrivate alla nostra redazione che testimoniano lo stato di avanzamento dei lavori del waterfront di levante.

Il palazzetto dello sport, ricordiamo, è presentato in serata alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci (reduce da un nuovo ricovero al Galliera), del presidente ad interim della Regione Alessandro Piana, del vicesindaco Pietro Piciocchi, dell'assessore allo Sport Alessandra Bianchi, del presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, dell'architetto partner Rpbw (Renzo Piano Building Workshop) Luigi Priano e del direttore generale di Cds Holding Spa Massimo Moretti. Dopo la presentazione il Palasport debutterà ufficialmente al Salone Nautico di settembre.