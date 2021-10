Paganini, inaugurata la statua davanti al Carlo Felice

È stata inaugurata oggi, domenica 24 ottobre 2021, presso il teatro Carlo Felice la scultura in bronzo realizzata da Livio Scarpella, dedicata a Niccolò Paganini, uno dei più grandi artisti di ogni epoca nato a Genova nel 1782. Erano presenti il sindaco di Genova Marco Bucci, l'assessore comunale alle politiche culturali Barbara Grosso e l'assessore alla cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo, oltre al Sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi.

La statua - posizionata presso la Galleria Cardinal Siri all'ingresso del teatro - è stata donata alla città dalla Fondazione Pallavicino e alla cerimonia hanno presenziato il principe Domenico Antonio Pallavicino, che presiede la Fondazione, e il direttore artistico della Fondazione, Vittorio Sgarbi. Presente anche l'autore dell'opera, Livio Scarpella.

La scultura, delle dimensioni di circa 2 metri e del peso di 180 chili, è in bronzo ed ha una leggera patina dorata che le dona una luce propria. Dopo la realizzazione dei bozzetti preparatori il progetto ha conosciuto una battuta d'arresto a causa dell'emergenza sanitaria. Le operazioni di modellazione e fusione sono state portate a termine tra giugno e settembre e ora la statua è stata posizionata su un basamento realizzato dai tecnici del Comune di Genova, di concerto con la Sovrintendenza.

"Un Paganini dorato e di grande impatto prende posto davanti al Carlo Felice, il nostro teatro lirico, che non passerà inosservato agli occhi dei genovesi e dei turisti - dice il sindaco di Genova Marco Bucci -. Un'opera maestosa, ricca di virtuosismi realizzata dal maestro Livio Scarpella, per la quale Genova deve ringraziare la fondazione Pallavicino per il dono che la stessa ha voluto fare alla città. Il Comune di Genova prosegue intanto il proprio impegno per la valorizzazione della figura di Paganini, patrimonio di eccellenza della nostra cultura".

"È finalmente giunto il momento che la città abbia un’opera che rappresenti e onori il genio di Paganini - specifica Vittorio Sgarbi -. Grazie all’impegno della Fondazione e del Comune la sua figura non sarà più solo un colto ricordo".