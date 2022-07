Giro d'Italia in Vespa per portare un messaggio di pace

Un giro d'Italia in Vespa partito da Lodi e che terminerà nuovamente a Lodi dopo aver toccato tutto lo stivale da nord a sud, portando la bandiera Unicef nelle principali città e che mercoledì 20 luglio ha fatto tappa a Genova dopo essere partito da Torino.

È il Peace on the road for Unicef, un evento itinerante, che vuole portare un messaggio di pace in tutta Italia con le vespe di Mauro Tresoldi e di Giuseppina Serra, ai quali oggi si è aggiunta anche Roberta Mantovani, presidente del Club vespisti di Nervi.

Le Vespe sono arrivate a palazzo Tursi e ad accoglierle hanno trovato l'assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso: "Trovo questa iniziativa molto importante. Girare l'Italia per ricordare il significato della parola pace e per invitare a una riflessione è fondamentale in questo periodo storico. A ogni tappa, oltre alle meravigliose Pigotte, vengono lette le poesie dei bambini: loro la guerra non la vogliono e noi dovremmo ascoltarli e fare di più per proteggerli. Ringrazio Unicef per il lavoro che fa, sul territorio e ovunque ce ne sia bisogno".

"È una giornata importante - dice Franco Cirio, presidente regionale di Unicef - perché Genova è la capitale della solidarietà, è la capitale delle grandi sfide ed è bene che da proprio da Genova parta questo messaggio che c'è bisogno di costruire la pace. I bambini vogliono la pace e ne hanno diritto. Si stanno violando i diritti dei bambini con la massima tranquillità e noi anche a Ferragosto dobbiamo gridarlo: i bambini vogliono la pace!".

Lo scambio delle Pigotte è avvenuto nella sede di agenzia per la famiglia alla presenta dei volontari e della segretaria regionale di Unicef Caterina Porcu.

Tappe Peace on the road for Unicef