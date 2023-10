Torna l'Ottobre Rosa con screening e prevenzione dei tumori al seno. Lo screening mammografico è un intervento di sanità pubblica, ovvero è il servizio sanitario regionale che propone, direttamente e attivamente, un test di provata efficacia nell'identificare la malattia, rivolgendosi a un'ampia popolazione di donne, che, seppur asintomatiche, sono a maggior rischio per età di sviluppare un tumore.

In Liguria il programma di screening mammografico è stato avviato nel 2002 e, come da raccomandazioni ministeriali, è rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che ricevono, ogni due anni, un invito personalizzato a effettuare la mammografia tramite lettera inviata al domicilio contenente tutte le informazioni utili per sottoporsi al test.

Per i casi in cui la mammografia risulti dubbia, sospetta o positiva, vengono inoltre proposti gli approfondimenti diagnostici necessari, con completa presa in carico della donna, che viene pertanto inserita in un percorso di trattamento e di follow-up.

"Sono stati pressoché superati - spiega Camilla Sticchi, direttrice S.C. Programmazione Sanitaria, Epidemiologia, e Prevenzione di Alisa – i ritardi accumulati anche nella nostra regione a causa della pandemia da covid-19: nel corso del 2022, il programma di screening organizzato ha coinvolto circa 126mila donne nella fascia di età target, con un'adesione del 47%, ritornando progressivamente ai livelli registrati nel periodo pre-pandemico".

"Le raccomandazioni europee - conclude Sticchi - e le linee guida nazionali raccomandano l'estensione dello screening mammografico fino ai 74 anni di età, estensione che viene infatti indicata anche nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 della Liguria e che potrà essere gradualmente avviata a partire dal 2024 con progressivo ampliamento delle coorti da invitare".

Ottobre Rosa: le iniziative in Liguria e la collaborazione con Lilt

Venerdì 20 ottobre dalle 9 alle 19 e sabato 21 ottobre dalle 9 alle 13 la prevenzione scende in piazza: Regione Liguria, in collaborazione con Alisa e Lilt Genova, metterà a disposizione delle visite senologiche gratuite in piazza De Ferrari. Saranno allestiti degli ambulatori mobili dove medici specialisti senologi saranno a disposizione per consulenze e visite senologiche.

Come accedere: le consulenze saranno ad accesso diretto, prenotabili direttamente in loco.

A chi sono rivolte: a tutte le donne a partire dai 18 anni (preferibilmente con età compresa tra i 18 e i 39 anni che non abbiano fatto un controllo al seno recentemente).

Chi troverai: Oltre ai medici senologi, i volontari Lilt saranno a disposizione per dare informazioni sulla campagna e sui servizi di prevenzione Lilt.

"La Campagna Nastro Rosa del mese di ottobre raccoglie come di consueto una serie di iniziative, che promuovono l'educazione alla salute e la prevenzione oncologica nella donna. Con 60mila nuovi casi all'anno in Italia - afferma Paolo Sala, presidente di Lilt Genova - il cancro al seno si conferma purtroppo il big killer numero uno, rappresentando oltre il 30% di tutti i tumori, che colpiscono le donne, facendo salire così a oltre 900mila le donne, che avranno personalmente vissuto l'esperienza cancro al seno, delle quali circa 40mila in fase avanzata. Risulta pertanto fondamentale promuovere con le istituzioni azioni che possano invertire questa pericolosa tendenza, favorendo la diagnosi precoce che rende guaribile a 5 anni l'85% dei casi".

"Tra le sfide del futuro - conclude Sala -: uniformità territoriale dello screening, a partire dai 40 anni e sino ai 75 anni di età, con cadenza annuale; garantire il follow-up programmato per le donne già colpite dal cancro al seno; il coinvolgimento attivo e diretto del mondo femminile scolastico, attraverso i corretti stili di vita e la pratica dell'autopalpazione del seno. Lilt – anche attraverso i progetti di ricerca ed i suoi 400 ambulatori territoriali (a Genova siamo in via Bartolomeo Bosco 31/10) si è resa disponibile a collaborare tangibilmente con il SSN per diffondere la cultura della Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita. La strada per vincere il cancro al seno è ormai tracciata, e quindi: mortalità zero per cancro al seno".

Le iniziative delle Asl della Liguria

Asl 1

'Pink Point': punti di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica con la possibilità di prenotare tutti gli screening attivi in Asl1.

Ecco le sedi e gli orari:

Imperia Palasalute dalle 8 alle 13 il 16-17-18-19-20-23-25-26 ottobre;

Sanremo Palafiori dalle 8 alle 13 il 16-17-18-2324-25-26-27 ottobre;

Bordighera centro prelievi Saint Charles dalle 8 alle 13 il 20 e 27 ottobre;

Bordighera Poliambulatorio dalle 8 alle 13 il 19 e 24 ottobre.

Nell'ambito dello screening spazio al “Pacchetto Prevenzione Donna”: se in questo anno devi fare, oltre allo screening mammografico anche il pap test, puoi prenotare gli esami in un unico appuntamento e nella stessa sede. Se devi fare anche lo screening del tumore del colon retto, potrai in quella occasione ritirare anche il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Inoltre, il 14 ottobre presso lo Spazio Conad di via Roggeri 52 a Taggia (IM), sarà possibile prenotare gli screening presso lo stand di Asl1, dalle 14 alle 19.

'Se son rose fioriranno - voci e storie di donne': raccogliamo voci di donne che grazie allo screening mammografico hanno potuto individuare con tempestività la malattia. Puoi inviarci messaggi scritti o vocali al numero 3382978341: ne faremo un podcast.

'Rendi rosa il tuo reparto', contest fotografico rivolto al personale Asl1 per creare e fotografare spazi rosa all'interno dei servizi Asl1, per sensibilizzare tutte le donne sulla prevenzione oncologica.

Asl 3

Lunedì 16 ottobre dalle ore 9 alle ore 12, nell'atrio del Palazzo della Salute di Fiumara (via Operai 80 Genova Sampierdarena), gli esperti della Breast Unit Asl3 sono a disposizione della popolazione per informazioni sui percorsi di prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno. Ad accogliere i cittadini gli esperti radiologi e chirurghi senologi, insieme alla case manager della Breast Unit e alla psico-oncologa.

Bra Day 2023: Asl3 aderisce alla giornata di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore mammario promossa dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica e ricostruttiva, che quest'anno ha come tema 'L'unione fa la forza'. Nel corso della mattinata di mercoledì 18 ottobre dalle 10 alle 13 il dottor Giuseppe Perniciaro, Direttore della S.C. Grandi ustionati e Chirurgia plastica Asl3, sarà in collegamento con i principali centri senologici italiani per un approfondimento sull'importanza della multidisciplinarietà (oncologi, radioterapisti, fisioterapisti ecc.) nella presa in carico della donna, al fine di garantire un corretto e completo percorso

Asl 5

24 e 26 ottobre dalle 14 alle 17 ecografie mammarie riservate alle donne escluse dallo screening mammografico, di età <45 e >70

24 ottobre dalle 14 alle 16 consulenze di chirurgia plastica per le donne già sottoposte a chirurgia oncologica mammaria

25 ottobre dalle 14 alle 18 visite senologiche.

L'ingresso alle prestazioni tutte gratuite è su prenotazione previa telefonata allo 0187/533599 lunedì 16 e giovedì 19 ottobre dalle 9.30 alle 12.30.