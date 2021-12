Ostello di lusso, pub e hotel in via degli Archi: in primavera l'inaugurazione

Centosessanta posti letto divisi su cinque piani. È quello di cui disporrà il Marathon Hostel, che aprirà in privamera in via Degli Archi, strada adiacente al ponte Monumemtale. La struttura disporrà anche di un nuovo grande pub, con 120 posti all'interno e 160 all'esterno.

Il progetto è stato presentato mercoledì 1 dicembre 2021 in occasione del ventennale di Spim, proprietaria dei locali sotto gli archi del Ponte Monumentale dove trovano posto appunto l'ostello e il pub. Di fronte all'ostello lo stesso imprenditore, Massimiliano Bringiotti, sta costruendo l'albergo che sarà gestito da B&B Hotels.

L'intervento di risanamento - che rimargina l'ultima ferita di guerra rimasta ancora aperta nel cuore della città - è il tassello decisivo per la pedonalizzazione e il recupero della via alle sue funzioni di raccordo tra la city e la zona residenziale di Carignano.

L'Ostello è una delle diverse attività che troveranno spazio negli Archi dell'omonima via dove Spim sta operando un progetto di riqualificazione complessivo. Il Marathon Hostel sarà in linea con gli standard e le nuove tendenze in tema di accoglienza per i turisti più giovani e per i nuclei familiari, ispirato com'è agli ostelli di ultima generazione in Italia e nel resto d'Europa: quindi un ambiente giovane, vivace, con servizi di alto livello che si avvalgono delle tecnologiche più smart.

All'interno troveranno spazio il tavolo 'Liguria', che arreda la zona più 'social' dell'ostello, un'opera ideata dall'architetto Massimiliano Dalle Sasse che stilizza con la disposizione ad arco dei diversi piani d'appoggio il caratteristico profilo della nostra regione. E poi il bancone del pub: con i suoi 15 metri di sviluppo lineare è il più lungo in Liguria ed è stato realizzato con elementi in pietra che richiamano le arcate del Ponte Monumentale.

Ma via degli Archi va 'scoperta'. Per questo Spim ha affidato al Dipartimento di Architettura e Design (Dad) uno studio che ha evidenziato la necessità di pedonalizzare l'intero percorso; rendere evidente la funzione di 'cerniera' di via degli Archi tra i due ambiti (la 'passeggiata' e il 'centro'); rendere raggiungibile la via attraverso una sosta intermedia dell'ascensore.

Nel corso della mattina sono stati presentati altri tre progetti: il nuovo Mercato dei Fiori, immobili in via Porro e via al Campasso e salita della Tosse. Nei primi mesi del 2022 sarà pronto il Nuovo Mercato dei Fiori di proprietà di Spim che prevede la costruzione ex-novo di un edificio innovativo e sostenibile nella zona adiacente al Centro Agroalimentare di Bolzaneto, anche questo di proprietà di Spim.

Un futuro ad alta efficienza energetica è quello che aspetta i 130 appartamenti dei cinque palazzi tra via Porro e via del Campasso. Un intervento che guarda ad una riqualificazione complessiva dei palazzi e dell’intero quartiere. Gli interventi di rinnovamento tecnologico ed efficientamento energetico di questi edifici prevedono, tra le diverse migliorie, l'isolamento termico a facciate ventilate in via Porro.

In salita della Tosse, nel centro di Genova, proprio a fianco di via San Vincenzo, grazie a Spim si è concretizzata l'occasione unica per ricavare un nucleo di residenze nel centro della città in una zona strategica centrale ma silenziosa, in un contesto ricco di verde e a contatto con il soprastante Parco dell'Acquasola. Risultato: in meno di un anno sono stati venduti tutti i 16 appartamenti e un locale commerciale.