All'Osservatorio di Sestri l'ultima conferenza di Serena Bertolucci : "È arrivato il momento di godersi le stelle"

Ultima uscita ufficiale della direttrice uscente di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci, prima dell'avvicendamento con Ilaria Bonacossa, nominata ufficialmente nei giorni scorsi. Mercoledì 20 dicembre 2023 alle ore 17:30 proporrà la conferenza 'Seguendo la stella' all'Osservatorio Astronomico di Genova (Università Popolare Sestrese) di Sestri Ponente, che sarà straordinariamente aperto per permettere a tutti di godere della magia del cielo di Natale.

Si tratta di un particolare itinerario tra gli astri e le comete nell’arte, una conferenza divulgativa fuori dal comune che vedrà la cupola del planetario dell’osservatorio animarsi con le immagini di famosi capolavori. A seguire sarà possibile visitare la struttura e fare osservazioni astronomiche accompagnati dai divulgatori volontari dell’osservatorio. L'ingresso è gratuito, i posti sono limitati

Serena Bertolucci spiega: "C’è un motto in latino che mi è sempre piaciuto tantissimo... 'per aspera ad astra' che significa: attraverso le asperità si raggiungono le stelle. Ecco, ho pensato che questo ultimo periodo è stato fin troppo ricco di durezze e quindi è arrivato il momento di godersi le stelle. Per questo motivo ho il piacere di invitarvi alla mia ultima conferenza in città, una conferenza divulgativa un po’ speciale, presso l’osservatorio astronomico di Genova, a Sestri Ponente, dove proverò a raccontarvi alcune delle stelle più famose o più curiose dei capolavori della storia dell’arte. Insomma, ci salutiamo guardando le stelle. A me sembra proprio bello. Grazie davvero - conclude - allo staff dell’Osservatorio, che oltre a regalarci scienza e conoscenza, realizza questo piccolo desiderio natalizio. Chissà quante stelle cadenti avranno osservato, hanno quindi uno smisurato credito in desideri).