Top ten italiana delle aziende sanitarie dove si lavora meglio: c'è il Gaslini

L’ospedale pediatrico genovese Giannina Gaslini è nella top ten (sesto posto dell’Italy’s Best Employers 2022) delle aziende sanitarie come miglior datore di lavoro, secondo l’indagine svolta dalla società di ricerca internazionale Statista-piattaforma digitale che raccoglie ed elabora dati economici, in partnership con il Corriere della Sera, che ha selezionato le aziende più apprezzate dai lavoratori a livello nazionale, per condizioni organizzative, propensione al dialogo e alla flessibilità.

Più di 3 mila aziende italiane, con più di 250 dipendenti, sono state indagate sulla gestione dell’emergenza covid, i carichi di lavoro, la retribuzione, le prospettive di carriera, il rapporto tra colleghi, lo smart working, e oltre 20mila lavoratori chiamati, attraverso un sondaggio online, a misurare la qualità del proprio datore di lavoro attraverso l’immagine dell’azienda, la sostenibilità, le attrezzature e le condizioni, il rapporto con i colleghi e i superiori, il bilanciamento vita-lavoro, lo sviluppo e le prospettive. Il risultato delle valutazioni dei lavoratori ha portato all’attribuzione di un punteggio che ha costituito il ranking dei 400 migliori posti di lavoro in Italia.

L’Irccs Giannina Gaslini si è piazzato nella top ten delle Aziende Sanitarie, inserito al 6° posto a livello italiano (e al 74° considerando la totalità delle 400 imprese valutate, di tutti i settori) con un punteggio di 8.30.

L’ospedale pediatrico genovese è tra i primi dieci in compagnia di grandi strutture, tutte dedicate al paziente adulto, come l’azienda ospedaliero universitaria Careggi e l’Azienda ospedaliera Senese, la Fondazione Irccs Istituto nazionale dei Tumori, l’Ospedale San Raffaele, il Policlinico di Modena, l’Ospedale maggiore Policlinico di Milano, la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli, e davanti all’Auo Città della Salute e della Scienza di Torino e lo IOV Istituto Oncologico Veneto-Irccs.