Sanità, 25 milioni per ridurre le liste d'attesa in ortopedia

Regione Liguria ha spiegato che, entro la prossima settimana, sarà votato in giunta un provvedimento che prevede lo stanziamento dei fondi (si parla di circa 25 milioni di euro) per incrementare le prestazioni di ortopedia in Liguria, con coinvolgimento del privato accreditato e con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e le fughe dei pazienti in altre regioni, per questa specialità.

"Ci apprestiamo - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - ad aggiungere un altro tassello dei provvedimenti straordinari messi in campo dall’inizio dell’anno per abbattere i tempi di attesa e ridurre il numero di persone che scelgono di recarsi in altre regioni per farsi curare. L’ortopedia è storicamente un ambito della nostra sanità in cui nel passato i liguri, specie nei territori di confine, sceglievano regioni limitrofe per avere le risposte rispetto ai loro bisogni di salute. Stiamo lavorando per una netta inversione di tendenza che riteniamo potrà avvenire già entro la fine di quest’anno. L’incremento di prestazioni di ortopedia nei nostri ospedali è già cresciuto negli ultimi anni: rispetto al 2021 sono aumentate del 9% e con il provvedimento che stiamo per adottare, puntiamo a una crescita superiore al 25%".

"Attendiamo - aggiunge l’assessore alla Sanità della Regione Angelo Gratarola - che al fianco delle nostre attività, anche il Governo formalizzi l’annunciato decreto per ridurre le liste d’attesa. Per quanto è stato anticipato, si tratta di una misura che va nella direzione che abbiamo già intrapreso: incremento di prestazioni, linee guida sull’appropriatezza, consenso agli ospedali di acquistare dai propri medici prestazioni in libera professione. Quest’ultimo in particolare è uno strumento che potrebbe di fatto superare la normativa che Regione Liguria aveva approvato a fine 2023 e che era stata impugnata dallo stesso Governo. Insieme alle manifestazioni di interesse per il privato accreditato potremmo così dare ulteriore linfa per abbattere i tempi di attesa per visite ed esami".

"Nel campo dell’ortopedia - spiega Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa - registriamo un fabbisogno annuo pari a circa 125 milioni di valore della produzione. Già nel corso del 2023 abbiamo assistito ad una importante crescita delle attività del nostro sistema sanitario, pari al 9%. Il finanziamento di Regione e la conseguente manifestazione di interesse per il privato accreditato, assieme a un ulteriore incremento di budget dedicato a questo campo per le aziende, hanno l’obiettivo non solo di far crescere il numero di prestazioni, ma anche quello di ridurre in modo significativo la mobilità passiva e di incrementare l’attrattività delle strutture liguri da altre regioni".

