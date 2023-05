Il pic nic con le verdure dell'orto didattico: alleanza tra i bimbi e gli studenti del Marsano

Un'alleanza "generazionale", in cui i ragazzi più grandi insegnano e aiutano i piccoli, mostrando loro come ci si prende cura dell'ambiente con attività outdoor. A partire dal ritorno alle piccole cose, ovvero la cura di un orto, delle piante che crescono, e infine la raccolta delle verdure per trasformarle in manicaretti da condividere insieme.

Succede ad Arenzano, con il progetto "Mettiamo le radici" che riguarda l'istituto comprensivo e l'istituto agrario di secondo grado Marsano - che nel comune rivierasco ha una delle sue succursali - per la sostenibilità e l'educazione ambientale, a partire fin dalla scuola di infanzia. Ed è proprio qui, nella Pavone Arcobaleno, che i bambini fino a 6 anni hanno allestito orti didattici nel prato dell'istituto, sotto l'occhio vigile degli insegnanti e degli studenti più grandi. Hanno imparato i primi rudimenti dell'agricoltura, hanno visto crescere diverse piantine sotto i loro occhi, le hanno curate, poi hanno raccolto i frutti del loro lavoro (patate, zucchine e cipolle) e oggi, se il meteo non regalerà brutte sorprese, è previsto un pic nic "chilometro zero" con piatti a base delle loro verdure, tra cui crocchette, polpette vegetali e focacce.

"Il pic nic, con tutto il lavoro che viene prima durante l'anno, è una delle tante attività che facciamo per sensibilizzare i bambini alla cura dell'ambiente - spiega Brunella Orlandini, insegnante referente della scuola d'infanzia Pavone Arcobaleno -. Sotto Natale organizziamo anche mercatini in cui vendiamo i nostri prodotti, utilizzando i proventi per le attività dell'orto didattico e del frutteto: insomma l'obiettivo è avvicinare i bambini a quel rapporto con la terra che ultimamente abbiamo perduto".

Il lavoro va in parallelo a quello dei ragazzi del Marsano: "Stanno terminando di bonificare - continua Orlandini - un piccolo bosco vicino ai nostri plessi che il Comune ha messo a disposizione della scuola di infanzia per svolgere attività outdoor all'aperto come ad esempio l'osservazione di animali. Questo lavoro lo stanno portando avanti confrontandosi sempre con noi e con i bimbi. Tempo fa abbiamo organizzato un incontro sul prato in cui i grandi hanno risposto alle domande dei piccoli, è molto bello vedere diverse generazioni che collaborano, è uno scambio continuo in cui tutti imparano qualcosa. È un lavoro di gemellaggio ma anche di consulenza per entrambe le scuole, si cresce e si impara con il confronto". Insomma si impara il rispetto per l'ambiente ma anche l'empatia, la cura, l'ascolto, in una serie di lezioni che fanno bene a grandi e piccini.

E poi parte dei ragazzi che frequentano il Marsano sono anche nostri ex alunni, dunque conoscono bene il posto e gli insegnanti. È una vera comunità ed è sempre bello vedere l'emozione dei bambini quando raccolgono le verdure, magari vedendo spuntare le patate da sotto terra come pepite. Certo sono cose che si vedono anche in tv, ma diventarne protagonisti diretti osservando con i propri occhi è un'altra cosa".

L'obiettivo è insegnare ai cittadini di domani a prendersi cura dell'ambiente, e il pensiero non può non andare all'incubo che sta vivendo l'Emilia Romagna: "Prestare attenzione all'ambiente è sempre più importante e, se si impara a farlo fin da piccoli, diventa una pratica piacevole e spontanea. I bambini fin da piccoli apprendono il valore della cura dell'ecosistema, sono piccoli grandi risultati".

Il progetto “Mettere radici”, finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica e in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, ha risposto all’avviso Pon n.50636 del 27 dicembre 2021 e intende proseguire attività didattiche finalizzate all’inclusione, all’educazione e al consolidamento, in linea con quanto previsto anche dal progetto “Okkio alle 3 A” svolto in collaborazione con la Asl 3 Liguria, di abitudini legate alla sana alimentazione, all’attività motoria e al consolidamento delle corrette abitudini e stili di vita. Il progetto è realizzato attraverso attività didattiche in modalità outdoor finalizzate alla realizzazione di orti didattici finalizzate a promuovere la sostenibilità ambientale e i corretti stili di vita presso le classi della scuola di Infanzia Pavone Arcobaleno e del primo e secondo ciclo dell’Istituto Comprensivo di Arenzano in collaborazione con l’Istituto secondario Marsano e il supporto dell’assessorato comunale.