Al via Orientmenti Summer a Erzelli: laboratori e incontri per aiutare i ragazzi a scegliere il loro futuro

Taglio del nastro al Great Campus degli Erzelli per la tappa genovese di "Orientamenti Summer", la manifestazione della Regione Liguria che fino a giovedì 6 luglio porta sul territorio le attività di orientamento per aiutare i giovani a seguire l’esempio dei “dreamers”, i sognatori, con le loro storie di coraggio, impegno e determinazione. La giornata inaugurale ha visto la partecipazione di oltre trecento giovanissimi con i centri estivi e accompagnati dalle famiglie.

Obiettivo di Orientamenti Summer è aiutare, tra eventi, incontri e iniziative, bambini e ragazzi a scegliere in modo più consapevole il percorso di studi e a orientarsi nel mondo del lavoro. Con l'aiuto dei partner (Liguria Digitale, Istituto Italiano di Tecnologia, Festival della Scienza, Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) c'è anche spazio per 40 laboratori e oltre 150 incontri.

Al campus degli Erzelli gli studenti interessati alle materie Stem - scienze, tecnologia, matematica e ingegneria) oppure appassionati di elettronica e informatica avranno l’opportunità di mettersi alla prova in questi ambiti. Inoltre, a Orientamenti Summer si potranno conoscere da vicino i corsi dell’Università degli Studi di Genova e quelli degli Its Academy – Istituti Tecnologici Superiori.

Al centro di queste giornate, inoltre, i temi dell’educazione civica, della legalità e della sicurezza con le attività proposte dalla Guardia di Finanza, dall’Arma dei carabinieri, dalla polizia di Stato, dal corpo nazionale dei vigili del fuoco e da Arpal.

L’offerta e? stata completata con i temi più tradizionalmente legati all’orientamento verso lo studio e il mondo del lavoro, con i laboratori dell’Università di Genova, della Camera di Commercio di Genova, di Confartigianato, del Comune di Genova, dell’Accademia della Marina Mercantile. Presenti anche i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con le attività? proposte dalla Scuola Edile di Genova, da IsForCoop e da Fondazione Cif, da Ecipa e dal Fassicomo che permetteranno di mettersi alla prova e cimentarsi in diversi mestieri e i workshop su sogni, passioni, opportunità di studio e lavoro erogati dagli specialisti di Orientamenti-Progettiamocilfuturo, il progetto di Regione Liguria che porta l’orientamento nelle scuole durante tutto il corso dell’anno.

Anche a Genova il workshop dedicato ai genitori dei ragazzi che devono scegliere cosa fare dopo le medie, mercoledì 5 luglio al Talent Garden Baltimora.

“L’estate in Liguria per i giovani e le famiglie è anche occasione di conoscenza formativa e professionale per coltivare i propri sogni – dichiara l’assessore alla Formazione Marco Scajola - A Genova con Orientamenti Summer, un progetto di eventi, incontri e iniziative, aiutiamo in questi giorni bambini e ragazzi a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di studi e a orientarsi nel mondo del lavoro. Grazie ai nostri partner, anche qui possiamo contare su un’offerta ricchissima con 40 laboratori e oltre 150 incontri. Al campus degli Erzelli gli studenti interessati alle materie Stem (scienze, tecnologia, matematica e ingegneria) oppure appassionati di elettronica e informatica avranno l’opportunità di mettersi alla prova in questi ambiti che offrono occasioni ancora inesplorate. Inoltre, a Orientamenti Summer si possono conoscere da vicino i corsi dell’Università degli Studi di Genova e quelli degli ITS Academy – Istituti Tecnologici Superiori. Oggi, con grande soddisfazione, ho visto negli occhi dei partecipanti quella curiosità e quell’interesse necessari per poter perseguire i propri desideri e trasformarli in realtà acquisendo le necessarie competenze in una realtà come il Great Campus altamente formativa e al passo con i tempi”.

“Con la tappa genovese arriviamo a metà percorso dell’edizione 2023 di Orientamenti Summer. I numeri sono davvero importanti e ci auguriamo possano ancora crescere – dichiara l’assessore alla Scuola e Università Simona Ferro. - Stiamo offrendo ai nostri ragazzi una possibilità unica, un aiuto concreto per il loro presente e futuro. I sogni sono il tema di quest’anno, come amministrazione regionale stiamo lavorando affinché la Liguria diventi sempre più una terra dove sia possibile realizzarli”.

“Un vincitore - dichiara l’assessore alle Politiche per i giovani del Comune di Genova Francesca Corso - è un sognatore che non si è mai arreso, ha detto Nelson Mandela, ed è con queste parole che mi piace salutare la tappa genovese di Orientamenti Summer a Genova Erzelli, un progetto importantissimo, perché dedicato non soltanto all’orientamento, ma soprattutto allo sviluppo delle competenze e all’educazione civica per i giovani. Un’occasione unica per coltivare risorse, conoscere da vicino i corsi universitari e quelli degli Istituti Tecnici Superiori, sperimentare attraverso laboratori le opportunità, aumentare il proprio bagaglio di esperienze e supportare gli studenti a realizzare il proprio futuro”.

Il programma completo dell’iniziativa e le successive tappe della Spezia e Chiavari sono disponibili sul sito www.orientamenti.regione.liguria.it.