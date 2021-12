Riconversione del mercato di Oregina, un commerciante della zona: "Rischio di chiudere"

Il progetto di trasformare il mercato comunale di via Maculano a Oregina in un grande magazzino di prodotti per animali domestici suscita qualche perplessità nel quartiere. In redazione abbiamo ricevuto la seguente mail.

"Mi chiamo Luca e sono titolare di un pet shop sito in via Carbone a Oregina. Con grande rammarico, a ottobre ho appreso la notizia dell'intento di aprire un negozio per animali appartenente a una grossa catena presso il vecchio Mercato Comunale del mio quartiere, cosa che mi danneggerebbe tantissimo dopo solo tre anni dall'avvio della mia attività".

"Inoltre - prosegue Luca - sono convinto si stia facendo un grosso torto alla circoscrizione e ai cittadini, che avrebbero sicuramente più bisogno di un ambulatorio di analisi o centro diagnostico, togliendo uno spazio pubblico di queste dimensioni per destinarlo a uso privato, agevolando l'assegnazione del bando a favore di ricche catene della grande distribuzione".

"Inoltre è già in prospettiva l'apertura di un supermercato nell'unica via dove la piccola imprenditoria ha resistito fino ad oggi. Questo significherebbe condannare tutte le attività di questa zona di Genova a chiusura certa", conclude.