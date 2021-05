Oregina, volontari e scout ripuliscono il Belvedere Da Passano: riempiti 12 sacchi di spazzatura

Nuova missione ecologica di Genova Cleaner, l’associazione genovese che ha come "mission" ripulire in maniera partecipata la città.

Nuova missione ecologica di Genova Cleaner, l’associazione genovese che ha come mission ripulire in maniera partecipata la città.

Questa volta, nella giornata di domenica, tre dei volontari dell'associazione hanno supportato i ragazzi dell’azione cattolica di Bolzaneto nella pulizia del belvedere Gerolamo Da Passano a Oregina.

Un totale di 11 ragazzi lavorando per meno di 2 ore hanno raccolto circa 12 sacchi divisi come sempre in plastica, vetro e indifferenziata.

Genova Cleaner invita sempre chiunque faccia parte di un gruppo scout a scrivere all'associazione per organizzare una spedizione di pulizia, continuando l'opera di pulizia della nostra citta? nonostante le restrizioni.