Oregina, ancora vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto

"Ancora una volta ci siamo trovati a subìre un gesto vergognoso, rivendicato da un gruppo di persone che nascondendosi sotto la bandiera dell’antifascismo non fanno che alimentare sentimenti di intolleranza e di odio che vanno condannati indipendentemente da una lotta politica.

Il vandalismo contro la targa di Norma Cossetto è solo l'ultimo esempio. Inaccettabile come coloro che si proclamano difensori della democrazia e della giustizia si associno con individui che agiscono al di fuori della legge e della moralità.

Non possiamo più tollerare di vedere gruppi estremisti marciare fianco a fianco con una sinistra silente senza che venga presa una netta distanza da tali ideologie estremiste e anacronistiche".

Con questo messaggio sui social l'assessore Sergio Gambino denuncia l'ennesimo atto vandalico nei confronti della targa dedicata a Norma Cossetto, la studentessa universitaria istriana, torturata, violentata e gettata in una foiba.

L'azione, compiuta sulla rotonda di Oregina, in belvedere Gerolamo Da Passano, segue di pochi giorni quella dello scorso 13 febbraio, che era stata rivendicata sui social da Genova Antifascista: "Nessuna parata nazista rimarrà senza risposta. Genova è solo antifascista. Genova non fa per voi" era lo slogan.

I precedenti atti di danneggiamento della lapide, che ricorda la giovane studentessa istriana torturata, violentata e infoibata tra il 4 e il 5 ottobre del 1943, si erano verificati il 20 febbraio 2022, il 5 marzo 2022 e l'8 ottobre 2023.