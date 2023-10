/ Belvedere Gerolamo da Passano

Distrutta la targa intitolata a Norma Cossetto nel giorno della commemorazione, estrema destra in presidio e contro manifestazione degli antifascisti

Già oggetto dei vandali in passato, era stata proposta da Lorella Fontana e Mauro Avvenente per ricordare tutte le vittime delle foibe. Per questa mattina era previsto il raduno dell'estrema destra e il presidio di Anpi