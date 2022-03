Trenino di Casella, al via l'orario estivo con una novità per i ciclisti

Lunedì 28 marzo entra in vigore l’orario estivo della ferrovia Genova-Casella con una novità: al sabato e nei festivi le corse delle ore 9 da Genova e delle ore 16.15 da Casella avranno a disposizione una carrozza attrezzata per il trasporto delle biciclette, senza necessità di prenotazione. La carrozza dedicata può trasportare fino a 12 biciclette. Per il trasporto delle bici sulle altre corse del treno resta attiva la modalità di prenotazione chiamando il Servizio Clienti al numero 848.000.030, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.00.

Orario estivo trenino di Casella

Orario feriale (dal lunedì al venerdì) in vigore da lunedì 28 marzo

Partenze da Genova: 7.35 - 9.00 -10.30 - 12.08 -13.23 - 14.46 - 16.46 - 18.00 - 19.35.

Partenze da Casella: 6.20 - 7.27 - 8.52 - 10.38 - 13.15 - 14.58 - 16.38 - 18.08- 19.27.

Orario del sabato e festivo in vigore da sabato 2 aprile