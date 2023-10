Biblioteche, orari prolungati e iniziative per i giovani con il progetto "I Feel Good"

Un anno di orari prolungati e iniziative rivolte ai giovani in tre biblioteche della città, la Cervetto, la Benzi e la De Amicis: è quanto previsto dal progetto "I Feel Good", finanziato dal Ministero delle Politiche Giovanili per un importo complessivo di circa 100mila euro e da attivare entro fine anno, per una durata di 12 mesi.

Ad annunciarlo, in consiglio comunale, l'assessora Marta Brusoni: "Il progetto prevede la realizzazione di attività gestite da alcune associazioni già attive sul territorio che offriranno iniziative dedicate ai giovani, in modo da incentivare la fruizione degli spazi bibliotecari. Le biblioteche coinvolte saranno la Cervetto, la Rosanna Benzi e la Edmondo De Amicis".

Nello specifico, gli orari si estenderanno per la Cervetto il venerdì dalle 9 alle 17 (normalmente chiude alle 14), più tre ore di apertura straordinaria nei periodi di attività specifica. Per quanto riguarda la Benzi, il venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18 (non era previsto il pomeridiano) più tre ore di apertura straordinaria per come la Cervetto. Infine, la De Amicis rimarrà aperta sei giorni su sette, da lunedì a sabato, per un totale di 60 ore.

Queste modifiche agli orari vanno ad aggiungersi ad altre estensioni già attive sul territorio: "La biblioteca Berio - informa Brusoni - propone un monte orario settimanale di 66 ore, adesso ampliato ulteriormente con il progetto 'Berio Notte' per cui la sala lignea viene aperta di sera per chi vuole rimanere oltre l'orario consueto, sia per leggere sia per studiare. Dal lunedì al venerdì dunque la biblioteca ora rimane aperta dalle 19 alle 23 aumentando di 20 ore l'apertura settimanale. Non c'è però solo questa biblioteca: viene coinvolta anche la Bruschi-Sartori di Sestri Ponente che modifica così anche il proprio orario aggiungendo 12 ore di apertura a settimana".

La discussione era partita con l'interrogazione di Lorenzo Pasi (Genova Domani), preoccupato soprattutto per la gestione del personale: "Abbiamo accolto con favore l'idea di voler estendere gli orari di apertura delle biblioteche. Sono luoghi di aggregazione dove si crea cultura, hanno la necessità di essere ulteriormente valorizzati. Ma abbiamo la necessità di avere una programmazione degli interventi da effettuare sia a livello di personale adeguato sia a livello di iniziative. Estendere l'orario e le possibilità per i giovani è importante, coinvolgendo il terzo settore e le associazioni".