Stanotte torna l'ora legale

Torna l'ora legale e il countdown per spostare le lancette in avanti è iniziato: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 infatti bisognerà impostare gli orologi un'ora avanti.

Si dormirà dunque un'ora in meno (le 2 di notte diventeranno le 3, e l'ora della sveglia sarà più vicina) ma si avrà un'ora di sole in più nel pomeriggio. Si entra dunque nel pieno della primavera, con le giornate che - anche grazie all'ora legale - si allungheranno ulteriormente, e il buio arriverà più tardi. Più luce naturale per sette mesi, esattamente fino a domenica 29 ottobre, quando è previsto nuovamente il ritorno all'ora-solare. Se smartphone, pc e tablet si aggiorneranno automaticamente, è il caso invece di fare attenzione alle lancette degli orologi analogici.

Il cambio dell'ora da solare a legale è stato introdotto per risparmiare energia durante la Prima e Seconda Guerra mondiale, riducendo il consumo di elettricità. La misura è poi stata adottata definitivamente in Italia nel 1966. La convenzione dell'orario estivo non fa che "imitare" il bioritmo dei nostri antenati, che si svegliavano all'alba senza orologi, seguendo il progressivo anticipo del sorgere del sole in primavera e il ritardo in autunno. Il cambio dell'ora avviene solitamente in orario notturno per arrecare meno disagio possibile ai trasporti che, di notte, effettuano meno tratte.