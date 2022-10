Il Municipio Ponente si inventa gli open day, tra presentazione dei "saggi" e borse di studio

Veri e propri open day per visitare i palazzi del Municipio, scoprire la loro storia e non solo, perché verranno svelati anche i nomi dei "saggi del Municipio" e consegnate borse di studio.

Così il Municipio Ponente, con l'obiettivo di avvicinare la cittadinanza alle istituzioni, ha organizzato tre appuntamenti nei palazzi municipali, tra attività istituzionali e ludiche. Si inizia il 15 ottobre alle 9 a Voltri, in piazza Gaggero. Per l'occasione saranno presentati i "saggi del Municipio", consulenti a titolo gratuito che metteranno a disposizione delle istituzioni le loro competenze, prendendo spunto dai "saggi" del Comune di Genova. Sarà presente la banda musicale di Voltri con i figuranti in abiti d'epoca del Gruppo Storico di Voltri. I cittadini potranno visitare le sale del palazzo con una guida esperta che ne illustrerà la storia.

Si prosegue con Pra', in piazza Bignami, il 22 ottobre, dove agli studenti meritevoli verranno consegnate le borse di studio della fondazione Primavera.

A Pegli l'appuntamento è il 29 ottobre nella sede di via Pallavicini: qui, oltre alla storia dell'edificio, un contest fotografico per rinnovare le foto per il sito internet del Municipio.