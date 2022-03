Giornata del tumore alla prostata, l'open day di Asl 4 per sensibilizzare i cittadini

Venerdì 18 marzo, in occasione della Giornata della prevenzione per il tumore alla prostata, la struttura di Urologia dell’ospedale di Lavagna organizza un open day per sensibilizzare la cittadinanza verso una malattia che, ogni anno, conta circa 37mila nuove diagnosi, pari al 19 per cento di tutti i tumori maschili.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Onda-Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, prevede visite gratuite (su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili).

A prendere in carico i pazienti è la squadra della Struttura complessa di Urologia dell’ospedale di Lavagna, diretta dal dottor Mauro Medica.

Solo nel 2021, Medica e il suo team hanno preso in cura 1093 pazienti.

Sono stati eseguiti 418 trattamenti mini-invasivi per l’iperplasia prostatica benigna, 101 interventi di alta chirurgia oncologica (prostata, rene e vescica), molti dei quali in video-laparoscopia, 249 biopsie prostatiche di “fusione tra immagine ecografica e RMN” con maggiore sensibilità nella diagnosi del tumore prostatico, e poi sonos tati introdotti 382 pazienti affetti da calcolosi urinaria, con l’ausilio di tutte le tecniche disponibili oggi, dalla E.S.W.L. all’utilizzo di fibre ottiche quali nefroscopi, ureteroscopi rigidi e flessibili

Inoltre sono stati selezionati 45 pazienti affetti da incontinenza urinaria maschile e femminile grave, attraverso uno studio Urodinamico e a cui è stato indicato un trattamento chirurgico mini-invasivo più appropriato.