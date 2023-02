Olly porta la bandiera di San Giorgio sul palco di Sanremo, vince Mengoni

Anche nella serata finale del Festival di Sanremo Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, ha portato sul palco dell'Ariston uno dei simboli di Genova, la Croce di San Giorgio, ai più attenti non sarà sfuggita la bandiera della Superba disegnata sull'auricolare utilizzato per l'esibizione. Il giovane cantante genovese, dopo essersi qualificato per il Festival attraverso Sanremo Giovani, ha portato il brano Polvere e ha chiuso al 24esimo posto su 28 partecipanti, alla fine ha trionfato Marco Mengoni con 'Due vite', sul podio Lazza con 'Cenere' e Mr. Rain con "Supereroi". Tra i momenti più belli della kermesse di Olly il duetto con una scatenata Lorella Cuccarini e un grande classico come 'La notte vola'.

Chi è Olly, genovese in gara a Sanremo 2023

Federico Olivieri, in arte Olly, è un cantante genovese classe 2001. Emerso dalla scena rap ligure, il suo stile è definito fin dai primi passi da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul. Con questa formula raggiunge i primi successi nel 2019, attirando l’attenzione di realtà come Metatron e Sony, con cui inizia un percorso nel 2021. Agli elementi già presenti nella sua sensibilità, si aggiunge, grazie all’incontro con il producer JVLI, una tendenza alla musica elettronica, che si traduce in brani dal carattere movimentato ed estremamente coinvolgente. "Un’altra volta" è il più grande risultato in questo senso: a tutti gli effetti un tormentone (che conta al momento oltre 5 milioni di stream) che ha fatto vibrare i "Tim Summer Hits" e altri palchi estivi, inclusi quelli di Frah Quintale e Blanco. Olly è stato nominato artista del mese per Mtv New Generation e ha collaborato con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa, continuando a definire un’identità cangiante, in un flirt senza fine con pop, hip-hop, dance, elettronica, canzone d’autore e un solo punto fermo: essere Olly. Lo scorso mese di novembre è stato confermato come uno fra i dodici artisti partecipanti a Sanremo Giovani 2022, festival musicale che ha selezionato sei artisti emergenti per il 73º Festival di Sanremo. Olly è riuscito a qualificarsi tra i primi sei con il brano 'L'anima balla', che gli ha permesso di prendere parte al Festival con il brano 'Polvere'. Il 16 dicembre 2022 ha pubblicato l'EP Il mondo gira. È un grande tifoso della Sampdoria.

Olly, il testo di 'Polvere'

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via

E stavo sotto a un nuvolone

Poi mi sono accorto che

Più lontano c’era il sole aaaaaa

Stavo in uno scatolone

C’era scritto “fragile”

E sembra facile però

Su di me

Solo polvere

Facciamo un giro

Se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Vuoi sapere che si vede

Qui da sopra a uno scaffale

Io che ho molta fantasia

Vedo mare, mare, mare

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà

Io

Davo peso alle parole

Poi mi sono accorto che

Mi coprivano dal sole aaaaaaa

Ho visto uno scatolone

C’era scritto “fragile”

Ma che senso ha?

Facciamo un giro se

Piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Facciamo un giro se

Piove, piove uhhhh

E ci si bagnerà il cuore, cuore uhhh

Ma su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo