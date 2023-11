Genova candidata a ospitare le Olimpiadi di scacchi

"Genova è la città italiana candidata a ospitare le Olimpiadi di Scacchi del 2028". Ad annunciarlo sui suoi profili social è stato il sindaco di Genova, Marco Bucci.

"Una scelta - spiga Bucci - supportata dal maestro Andrea Bocelli, che ha creduto fin da subito nella nostra città definita da lui stesso 'complessa, ma anche per questo appassionante, come gli scacchi; capace di bilanciare, nella sua storia superba, parimenti due intenti diversi: vincere e produrre bellezza, come gli scacchi. Una città che per propria conformazione pretende la supremazia dell'intelligenza, come gli scacchi'".

"Attendiamo il verdetto della Federazione Internazionale, Genova è pronta a ospitare la competizione di scacchi più prestigiosa al mondo", conclude il sindaco.