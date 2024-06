Oktoberfest, aperte le selezioni per il personale e il concorso per il manifesto

L'appuntamento con la nuova edizione dell'Oktoberfest di Genova è già pronto, dal 5 al 22 settembre in piazza della Vittoria. Nel frattempo, sono aperte le selezioni per il personale che lavorerà all'evento e per la creazione del manifesto della 14esima edizione.

Le iniziative sono lanciate dall'organizzatore, la birreria Hofbräuhaus di Genova.

Il concorso per il manifesto

Fino al 15 giugno si può partecipare al concorso “Crea il manifesto ufficiale di Oktoberfest 2024”, l’iniziativa dedicata a grafici, artisti e creativi nella realizzazione di quella che diventerà l’immagine ufficiale della nuova edizione dell’evento. La partecipazione è gratuita e il concorso è aperto a tutti. Il vincitore, oltre a vedere la propria creazione stampata sul materiale promozionale dell’evento, sui gadget e sui boccali da collezione, si aggiudicherà un corso di circa 16 lezioni oppure uno sconto sull'iscrizione a un corso annuale, biennale o triennale alla Scuola Internazionale di Comics di Genova.

I progetti dovranno essere spediti via mail entro e non oltre il 15 giugno a info@oktoberfestgenova.com. Le illustrazioni dovranno essere realizzate con un software a piacere in formato vettoriale e dovranno essere inviate nei seguenti 2 formati: in orizzontale (per web, cover Facebook, cartellonistica) e in versione verticale (stampa 70x100, stampa sul boccale). I file dovranno essere in cmyk (quadricromia) e andranno consegnati in formato .pdf vettoriale e dovranno essere nominati indicando "cognome_nome_titolo".

I grafici dovranno inserire obbligatoriamente nel logo/manifesto i seguenti soggetti: un boccale di birra, un brezel, la scritta stilizzata HB, la didascalia “Oktoberfest Genova 2024 Piazza della Vittoria”, un soggetto o un monumento caratterizzante la città di Genova a piacere e una bicicletta.

Una giuria di esperti decreterà i tre progetti finalisti, che verranno poi pubblicati sulla pagina Facebook e Instagram dell’Oktoberfest di Genova e votati attraverso i like del pubblico. L’illustrazione che riceverà più “mi piace” sarà il nuovo simbolo della quattordicesima edizione della manifestazione.

Aperte le preselezioni del personale

Sono inoltre aperte le preselezioni del personale che andrà a comporre lo staff di Oktoberfest Genova 2024: sono circa un centinaio le posizioni di lavoro aperte come portabirre, spillatori, sparecchiatori e allestitori. Per candidarsi è obbligatorio essere maggiorenni e sono gradite eventuali esperienze pregresse nel settore. È richiesta inoltre la disponibilità per tutta la durata dell’evento, oltre a serietà, entusiasmo e volontà. Per candidarsi è necessario compilare il form disponibile al link https://www.oktoberfestgenova.com/lavora_con_noi/. Le persone scelte verranno contattate via e-mail e chiamate per le selezioni in presenza.