L'Oktoberfest chiude i battenti: 100mila visitatori in 18 giorni

L'Oktoberfest 2023 si è chiusa domenica 24 settembre 2023. La tredicesima edizione della kermesse ha confermato i numeri delle passate edizioni, arrivando a oltre 100mila visitatori, provenienti da Genova e dalla Liguria, ma anche dalle regioni limitrofe.



"Dopo tredici anni, la nostra manifestazione si conferma ancora una volta un punto di ritrovo per molti appassionati di cultura e gastronomia bavarese ma non solo - racconta l’organizzatore Alessio Balbi, titolare della Birreria HB -. In tanti vengono all’Oktoberfest di Genova perché sanno che qui possono trovare la vera atmosfera di Monaco con cibo, birra e musica originale, ma anche per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della convivialità, valori per cui è nata la manifestazione. Oltre al sempre affezionato pubblico di Genova, in tanti sono arrivati dalle Riviere di Levante e di Ponente e dalle Regioni limitrofe come Lombardia e Piemonte. Numerosi anche i turisti, che negli ultimi anni stanno popolando con entusiasmo la nostra città e hanno fatto tappa anche all’Oktoberfest. Anche quest’anno siamo riusciti a raggiungere un pubblico eterogeneo, composto da adulti, giovani e famiglie con bambini, grazie al programma di eventi ampio e vario che mettiamo a disposizione".

Grande entusiasmo soprattutto per le proposte gastronomiche (stinco, bratwurst e brezel le più apprezzate), per le iniziative collaterali e per l’intrattenimento delle band bavaresi, che adesso sono impegnate all’Oktoberfest di Monaco di Baviera. "Oltre alla birra e alla gastronomia, protagonisti indiscussi della manifestazione che riscuotono sempre molto successo - continua Balbi - il pubblico ha apprezzato soprattutto le band bavaresi che si sono alternate sul palco del tendone dell’Oktoberfest di Genova e hanno intrattenuto il pubblico fino a tarda serata con canzoni, brindisi, balli ed esibizioni speciali".