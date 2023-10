Il Giro Ciclistico della Liguria torna a Genova: strade chiuse e modifiche bus

Oggi, domenica 15 ottobre, a Genova si corre la quinta tappa del Giro Ciclistico della Liguria, arrivato alla 26esima edizione. La gara racchiude il 40esimo Circuito dei Due Ponti - organizzato da Us Pontedecimo 1907 e Zena Bike Team - e prevede tre partenze scaglionate, alle 9, alle 10,05 e alle 11,15, a seconda della fascia di età degli atleti. Alle 14, la premiazione finale del 26esimo Giro Ciclistico della Liguria.

Per far passare i ciclisti in sicurezza, la polizia locale oggi modifica la circolazione e la sosta con obblighi e divieti.

La quinta tappa torna dunque a Genova: la prima si era svolta a Mignanego, la seconda a Molassana, la terza tra Ferrania e Cairo Montenotte, la quarta a Bormida. Oggi, per il finale, si torna nel capoluogo ligure.

Quali sono le strade chiuse e fino a che ora

Ecco l'elenco delle chiusure ai mezzi nella giornata del 15 ottobre 2023 dalle 8,30 alle ore 12,45 nel tratto compreso tra ponte della Forestale e ponte Barbieri:

• Via Isocorte all’intersezione con via delle Fonderie Grondona preavviso indicante “divieto di transito” in via Semini e via G. Gastaldi e “preavviso direzione obbligatoria a sinistra” in ponte della Forestale

• Via Ottonelli all'intersezione con via Semini segnaletica “divieto di transito”.

• Via alla Stazione di S. Quirico all'intersezione con via Semini segnaletica stradale “direzioni consentite diritto (in via ponte Della Forestale) e sinistra” (direzione monte)

• Via Semini e G. Gastaldi lato monte a delimitare l’accesso al circuito transenne e segnaletica stradale “divieto di transito”

• Via Semini e G. Gastaldi lato mare a delimitare l’accesso al circuito transenne e segnaletica stradale “divieto di transito”

• Via Semini/ponte della Forestale segnaletica stradale di preavviso “divieto di transito” e “direzione obbligatoria a sinistra”

• Via Semini/ponte Barbieri segnaletica stradale di preavviso “divieto di transito” e “direzione obbligatoria a destra”

• Ponte della Forestale corsia con direzione ponente all’intersezione con via S. Quirico preavviso indicante “divieto di transito” in via Semini e via G. Gastaldi e “direzioni consentite diritto e destra”.

• Ponte Barbieri corsia con direzione ponente all’intersezione con via S. Quirico preavviso indicante “divieto di transito” in via Semini e via G. Gastaldi e “direzioni consentite diritto e sinistra”.

• Via Romairone all’intersezione con via Semini segnaletica stradale indicante “direzioni consentite diritto e destra”

Variazioni linee Amt

Anche le linee Amt 63 e 63/ variano il percorso come di seguito indicato:

• Direzione Pontedecimo: i bus, giunti al termine di via Romairone, svoltano su ponte Barbieri, proseguono per via San Quirico e via Anfossi, dove riprendono regolare percorso.

• Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in via Anfossi, proseguono per via San Quirico, ponte Barbieri, via Romairone, dove riprendono regolare percorso.