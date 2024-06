L'offerta Amt per i turisti: 10 euro per un biglietto di 24 ore su tutta la rete urbana e provinciale

La proposta di Amt per la stagione estiva 2024 è la formula del Met Daily, lanciato il 15 gennaio scorso con la nuova politica commerciale sperimentale. Si tratta di un titolo di viaggio pensato particolarmente per i turisti perché permette, al costo di 10 euro, di avere a disposizione per 24 ore, dal momento della timbratura, tutta la rete di Amt, urbana genovese e provinciale, compresa la linea 782 da Santa Margherita Ligure a Portofino, Navebus, Volabus e la ferrovia Genova Casella.

Met Daily è pensato anche per le famiglie e i gruppi di amici che viaggiano insieme grazie alla formula Met Daily 4 persone al costo di 30 euro. Un modo per godere del territorio e di vedute uniche senza usare l’auto ma scegliendo la mobilità sostenibile.

Gli orari del servizio estivo, urbano e provinciale, sono consultabili sul sito Amt www.amt.genova.it oppure utilizzando l'app Amt. L'app Amt permette anche di acquistare alcuni titoli di viaggio dell’area Metropolitana (ordinari, integrati Trenitalia, biglietto Portofino-Santa Margherita Ligure e giornaliero MetDaily) e per la Ferrovia Genova-Casella tramite GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito.