The Ocean Race, ultimo giorno di festa con la Genova Dance Parade: programma e strade chiuse

Dopo la giornata di ieri, contraddistinta dal lancio dei paracadutisti, il passaggio delle Frecce Tricolori su Genova e la partenza dell'Amerigo Vespucci, si avvicina la conclusione delle manifestazioni di The Ocean Race a Genova: oggi, domenica 2 luglio, è infatti l'ultimo giorno di festeggiamenti dedicati alla città che ha ospitato The Grand Finale, l'ultima tappa della maxi regata.

Vario il programma degli eventi di oggi, che inizierà con una manifestazione podistica e si concluderà con la festa dei volontari, dopo una giornata all'insegna di sport, spettacoli e laboratori.

Da sottolineare la Genova Dance Parade, una serata di balli e divertimento: nel tardo pomeriggio le vie e le piazze del centro ospitano il coloratissimo evento di musica elettronica ideato da Alessio Parodi, Daniele Sartore e Valentino Marchiori. Dalle 18 parata dall'Ocean Live Park fino a piazza della Vittoria. E poi, in piazza della Vittoria, esibizione di dj di fama internazionale, tra cui Pan-Pot, Matthias Tanzmann e Davide Squillace, Valentino e Menny b2b Fav. Per far passare la parata è necessario chiudere diverse strade: qui l'elenco delle variazioni alla viabilità.

Gli altri eventi all'Ocean Live Park: