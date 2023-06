Ocean Race, da oggi l'arrivo delle barche a Genova

Si entra nel vivo dell'Ocean Race: oggi è il giorno dell'arrivo delle barche a Genova, per The Grand Finale di cui il capoluogo ligure è protagonista.

Intorno alle 13 è stimato l'arrivo della barca Wind Whisperer - team polacco categoria VO65 - che è in netto vantaggio: l'imbarcazione arriverà sul molo davanti agli stand dietro l'Ocean Live Park. A seguire, l'equipaggio sarà portato sul palco sotto la tensostruttura per la celebrazione.

Gli eventi

Continuano gli eventi dedicati alla manifestazione, ecco quelli di oggi:

Lunedì 26 giugno 2023 - Ocean Live Park

10.00-11.00 Show cooking a cura di ZenAndCook - Palco Centrale

11.30 Musica con Talenti al quadrato (Philos Accademia pedagogica di Genova) - Musica jazz con i pianisti Enrico Grillo di Genova e Gabriele Naretto di Torino-palco centrale

12.00 Premiazione Regata dei Municipi 999-palco centrale

19.00-.22.00 Turla Boys Musica-palco centrale

Piazza della Vittoria

20.30: voce e musica di Radio Babboleo

21: gIANMARIA live con il "Mostro Tour 2023"

Ore 22: voce e musica di Radio Babboleo

Ore 22.30: Dardust live in 'Duality Tour'

In chiusura: voce e musica di Radio Babboleo.

Il treno dedicato a The Ocean Race Genova

Intanto un treno Intercity con le immagini di The Ocean Race Genova The Grand Finale viaggerà, da oggi, lungo tutta la Liguria spingendosi fino in Puglia dando così visibilità al suggestivo giro del mondo a vela che per il suo primo approdo in Italia ha scelto la città di Genova.

Nella prima tappa ligure del convoglio, lunedì mattina, alla stazione Principe, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Luigi Corradi e l’assessore ai Trasporti, Turismo e Grandi Eventi di Regione Liguria Augusto Sartori hanno fatto visita al treno con la livrea The Ocean Race, che viaggerà sulle tratte Milano-Genova-Ventimiglia, Milano-Genova-Livorno e Milano-Bari-Lecce.

Alice Leccioli domani salpa tra le Legend

Protagonista di un charity event unico nel suo genere nella storia della nautica sarà Alice Leccioli con il suo esoscheletro “Felicità”: così lo battezzò la ventunenne ferrarese affetta dalla nascita da diparesi spastica quando nel 2019 una donatrice anonima, a seguito di una campagna di sensibilizzazione, le regalò Ekso. Si tratta di un esoscheletro riabilitativo robotizzato per la deambulazione di persone con deficit motori agli arti inferiori (paraplegie e tetraplegie complete e incomplete, emiplegie, sclerosi multipla, ictus). Un gioiello della tecnologia distribuito in Italia dalla genovese Emac e figlio delle ricerche della californiana Ekso Bionics di Richmond.

All’Ocean Live Park allestito nel Waterfront di Genova (ingresso gratuito), Alice, grazie al suo esoscheletro, salirà per la prima volta a bordo di una barca, quella del Team Genova, per lanciare una campagna crowdfunding Gaslininsieme per l’acquisto di un robot riabilitativo destinato al reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini.

Sarà presente il dottor Paolo Moretti, direttore della UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini. Appuntamento fissato per martedì 27 giugno alle ore 10:30, nella giornata dedicata alla Regata delle Legends.

Divieti per "Genova a vele spiegate"

Nel frattempo, è stata firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci l’ordinanza di divieto di detenzione di artifici pirotecnici, materiale esplodente, spray urticante, di detenzione e consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o metallici in occasione della manifestazione “Genova a vele spiegate”, nell’ambito di The Ocean Race Genova The Grand Finale. Il provvedimento è finalizzato a garantire la vivibilità, l’igiene e la sicurezza urbane e l’incolumità delle persone.

I divieti scattano dalle 19 di oggi, lunedì 26 giugno, alle 2 del 27 giugno, dalle 19 del 27 alle 2 del 28 giugno, dalle 19 del 28 alle 2 del 29 giugno, dalle ore 19 del 30 giugno alle 2 del 1° luglio, all’interno del perimetro così definito: (comprese le vie che lo delimitano quando non espressamente escluse) piazza della Vittoria, via Fiume (esclusa), via Paolo Thaon di Revel (esclusa), viale Brigata Bisagno (esclusa) e dalle ore 18 del 2 alle 2 del 3 luglio, in occasione di “Genova Dance Parade”, nell’area più estesa, ricomprendente, oltre a quella sopraindicata, anche viale Brigate Partigiane, via XX Settembre, via Fieschi (tratto tra via XX Settembre e via Dante), via Dante e piazza De Ferrari.

I divieti riguardano: