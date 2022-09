Palazzo Ducale, inaugura il Teatrino: nuovo spazio per per letture, conferenze e musica

Aprirà al pubblico il 28 settembre, dopo quasi quattro anni di restauro, una nuova affascinante sala a Palazzo Ducale: il Nuovo Teatrino Ducale, un nuovo spazio per la comunità. Grazie al finanziamento di Regione Liguria e ai lavori dell’agenzia di architettura arcHam, rinasce l’ex Teatrino Corpo Ovest, sottotetto settecentesco dei celebri Saloni del Consiglio, che per anni è rimasto in stato di abbandono e inaccessibile al pubblico.

Il progetto di recupero è nato intorno al 2018, quando il presidente di Palazzo Ducale Luca Bizzarri decide di compiere un vero e proprio giro di perlustrazione del palazzo, andando a riesplorare anche quegli spazi chiusi al pubblico e ormai dimenticati. Oltre all’idea di rendere accessibile alle visite la Torre Grimaldina, si è pensato di riaprire quella piccola porta che dalle Terrazze offre l’accesso agli antichi teatrini.

La Regione Liguria ha preso a cuore il progetto e lo ha sostenuto grazie ad un finanziamento straordinario, di circa 300 mila euro, a carico del Fondo strategico regionale 2018, che prevede 13 milioni di euro per investimenti in ambito culturale e della pianificazione urbana. Vi erano già stati lavori importanti tra il 1980 e il 1991 che avevano portato al Ducale un nuovo aspetto ma, per mancanza di fondi, il restauro dei Teatrini sottotetto era stato accantonato.

È grazie a quest’ultimo finanziamento che Palazzo Ducale si arricchisce dunque di un nuovo stimolante spazio creativo. L’architetto di arcHam Andrea Martinuzzi scrive in un post: “I lavori sono finiti, e sarà presto aperto al pubblico questo piccolo gioiello, frutto di un paziente lavoro di restauro, tecnologia e scenografia”. Con una capienza che si aggira intorno alle 120 persone, il Nuovo Teatrino sarà una sala adatta ad ospitare letture, incontri e conferenze, ma anche a performance dedicate al pubblico più giovane. L’ottima acustica permetterà inoltre di organizzare in questa cornice piccoli concerti da camera. La direttrice di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci, preannuncia un progetto composto da circa 600 attività all’anno.