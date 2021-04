San Fruttuoso, apre un nuovo supermercato

Giovedì 29 aprile apre in via Ayroli, al confine fra Marassi e San Fruttuoso, un nuovo punto vendita Penny Market

Dopo le assunzioni è pronto per essere inaugurato in via Ayroli, al confine fra Marassi e San Fruttuoso, un nuovo punto vendita Penny Market, supermercato con una superficie di vendita di circa 500 metri quadrati e dotato di un ampio parcheggio interrato. L'apertura è fissata per giovedì 29 aprile 2021.

Si tratta del quinto punto vendita della catena a Genova, più di una decina quelli aperti in Liguria in tre anni. All'interno oltre ai prodotti dry e freschi anche un settore "non food".

Il nuovo supermercato di via Ayroli adotta tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell’ambiente, come ad esempio l’uso di corpi illuminanti a Led ad alta resa cromatica e bassi consumi, e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto.