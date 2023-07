Nuovo supermercato di mille metri quadrati a ponente: quando apre, dov'è

Apre un nuovo supermercato a ponente, per l'esattezza a Voltri, in via D'Albertis, sulla sponda destra del torrente Leira: è la prima apertura per la Coop nella delegazione.

L'inaugurazione del punto vendita è fissata per la mattinata di giovedì 20 luglio, con apertura al pubblico a partire dalle ore 11.

Il supermercato conta mille metri quadrati di area di vendita, circa 10 mila articoli in assortimento e 100 posti auto riservati.

Come scritto sopra, è la prima volta che Coop apre un punto a Voltri, delegazione che conta 2.137 soci che attualmente vanno a fare la spesa a Pra' oppure ad Arenzano. Gli spazi del supermarket sono quelli in cui sorgeva uno degli stabilimenti del lanificio Bona. Più recentemente il fabbricato aveva ospitato diverse attività artigianali, ma il trascorrere del tempo lo ha deteriorato e le sue condizioni erano precarie: Coop Liguria ha riqualificato l'area, demolendo alcuni edifici e ricavando un parcheggio di 57 posti a servizio dei cittadini, con arbusti e aiuole.